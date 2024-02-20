Родителям раскрыли, как ссоры в семье могут отразиться на здоровье детей Психолог Кожухова: частые детские болезни могут стать следствием семейных ссор

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частые детские болезни могут стать следствием семейных ссор и неблагополучной обстановки дома, предупредила психолог, врач-психиатр Индира Кожухова. В беседе с «Радио 1» специалист посоветовала родителям выстраивать с ребенком надежную привязанность, основанную на заботе и эмоциональной безопасности, с момента его рождения.

Очень важно сформировать при рождении надежную привязанность. Это заботливая семья, чуткая забота, эмоциональная безопасность. Если сам родитель находится в состоянии длительного стресса, ребенку очень тяжело выстраивать с ним доверительные отношения. Если среда в семье безопасная, защищенная, то стресс ребенок переживает хорошо, — пояснила врач.

По ее словам, если медицинские обследования не выявляют патологий и сбоев в иммунной системе, но при этом ребенок чувствует себя плохо, стоит обратить внимание на обстановку в семье. Также причиной затяжных болезней и аутоиммунных патологий может стать буллинг в школе. Кожухова добавила, что, когда ребенок возвращается домой после уроков, нужно узнавать, как прошел его день, и выслушивать его переживания.

Психолог Станислав Самбурский ранее предупредил, что гиперопека, или навязчивая, контролирующая забота родителей о ребенке, наносит серьезный вред его развитию и психическому здоровью. Он объяснил, что ребенок у гиперопекающих родителей вырастет несамостоятельным и с заниженной самооценкой.