Родителям объяснили, как правильно общаться с детьми-подростками Психолог Бирарова: родителям опасно все время ругать детей-подростков

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Психика ребенка во время переходного возраста очень мягкая и ранимая, и если родитель будет его только критиковать и делать замечания, то ребенок начнет закрываться в себе и искать другие компании, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Наиля Бирарова. По ее словам, ошибочно полагать, что пубертат начинается в 12–14 лет, на самом деле переходный возраст наступает раньше — в возрасте 8–10 лет.

Родителю в этот момент не нужно проявлять себя как надсмотрщик. Очень важно соблюдать субординацию и при этом быть для ребенка другом, — посоветовала специалист.

Бирарова отметила, что родителям во время переходного возраста их ребенка необходимо также работать над собой, поскольку их несдержанность и внутренние конфликты могут перекинуться на младшего члена семьи. Для этого она посоветовала обратиться к психологу, который поможет решить эти вопросы.

Важно ребенка отслеживать и мудро направлять, а для этого нужно самому быть мудрым, — резюмировала психолог.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что детские травмы могут привести к проблемам в личной жизни. Специалист подчеркнула, что такие люди могут столкнуться с проблемами при коммуникации с противоположным полом, а кто-то и вовсе не захочет заводить семью и детей.