Родителям объяснили, как отучить ребенка грызть ногти Психолог Наумова: чтобы отучить ребенка грызть ногти, нужно рассказать о последствиях

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Родителям важно замечать, как они реагируют на вредные привычки ребенка, рассказала в беседе с NEWS.ru семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, не стоит делать это эмоционально. Чтобы, к примеру, отучить детей грызть ногти, нужно объяснить им последствия.

Когда ребенок грызет ногти или делает что-то другое, что является вредной привычкой, мы просим обратить внимание, что происходит с пальцем, чтобы ребенок просто заметил. Иногда дети просто задумаются, волнуются или переживают и в этот момент могут грызть ноготь. Для них это четкое продолжение взаимоотношения с материнской грудью. Это способ успокоиться, — сказала Наумова.

Как отметила психолог, если ребенок часто испытывает стресс, родителям нужно поискать для него способы прийти в гармоничное состояние. При этом важно понимать, какие чувства испытывает ребенок.

Если ребенок испытывает волнение, ему достаточно просто подвигаться, попрыгать. Если все-таки хочется что-то погрызть, можно взять чупа-чупс или баранку. Мы помогаем ребенку самому находить пути решения и способы выхода из затруднительных ситуаций так, чтобы вредные привычки от него выходили, — объяснила Наумова.

Если ситуация заходит в тупик, надо обратиться к психологу, ведь часто именно родители провоцируют ребенка на закрепление вредных привычек, подытожила специалист.

Ранее психолог Эрстея Дэйс предостерегла родителей от критики детей за плохие оценки. Она подчеркнула, что в мире множество людей, готовых осудить ребенка, и только родители могут его поддержать и защитить.