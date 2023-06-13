Родителям назвали оптимальный уровень строгости без вреда для ребенка Психолог Наумова заявила о важности умеренной строгости при воспитании детей

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Строгость является неплохим качеством для каждого родителя, потому что ребенку необходимо соблюдать рамки и понимать все границы дозволенного в семье, но при этом важно иметь справедливое отношение к детям, заявила NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Специалист отметила, что к воспитанию ребенка важно подходить с умеренной строгостью.

Когда родители чересчур строги к ребенку и иногда тиранят ребенка, тогда он чувствует, что от него ничего не зависит, что его мнение по любому вопросу не будет учитываться. Такая строгость серьезно отражается на ребенке. Умеренная строгость родителей помогает ребенку быть ответственным, последовательным, чутким, ставить и достигать поставленных целей, — сказала Наумова.

Психолог добавила, что такие дети будут хорошо адаптированы к реалиям жизни.

Ранее психолог Института воспитания Анна Бояринцева рассказала, что определить готовность ребенка к школе поможет так называемый филиппинский тест. По ее словам, несложное исследование покажет, достиг ли ребенок важного этапа в своем развитии, на котором можно начинать школьное обучение. Бояринцева также предупредила, что если ребенок начинает посещать школу еще до завершения важного этапа своего развития, это может быть чревато негативными последствиями для здоровья, в том числе психического.