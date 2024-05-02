Родителям дали совет, как правильно выдавать карманные деньги ребенку Финансист Филатова: перед выдачей карманных денег нужно обсудить желания ребенка

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Чтобы правильно выдавать карманные деньги ребенку, родителям сначала нужно обсудить его желания и проговорить, на что можно потратить накопления, посоветовала в беседе с aif.ru финансовый консультант Инна Филатова. По ее словам, такие карманные расходы должны помочь ребенку освоить основы финансовой грамотности.

Чтобы не пришлось каждый раз вмешиваться в желания детей потратить накопления, обговорите с ними необходимость каждой покупки. Со временем планы можно пересматривать и отказываться от ранее запланированных трат, — объяснила эксперт.

Финансист отметила, что ребенок может записывать свои расходы, а родители тогда выдавать ему сумму, равную той, что он разумно потратил. Также можно составить список желаний ребенка и разделить их на категории: недорогие и полезные приобретения, недорогие и бесполезные, дорогие и полезные, дорогие и бесполезные. Так, родители смогут в процессе обсуждения аргументировать целесообразность каждой покупки.

Кроме того, после знакомства с бумажными купюрами, можно объяснить ребенку, как пользоваться такими банковскими продуктами, как пластиковые карты, добавила Филатова.

Ранее Инна Филатова предупредила, что одной из распространенных ошибок родителей при выдаче детям карманных денег является манипуляция финансами. Эксперт уточнила, что некоторые взрослые могут использовать деньги в качестве наказания и не давать их ребенку, если он плохо себя ведет.