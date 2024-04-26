Родителям дали совет, как подготовить своего ребенка к первому классу Психолог Трубачева: к первому классу нужно развивать у детей навык общения

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Перед первым классом нужно развивать у ребенка навык коммуникации, рассказала «Москве 24» педагог-психолог городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Светлана Трубачева. По ее словам, за оставшиеся летние месяцы не нужно пытаться научить будущего первоклассника всем школьным знаниям.

Психолог отметила, что первокласснику нужно будет соблюдать определенные правила, которым его можно научить, например с помощью настольных, словесных или подвижных игр. Также можно составить красочный плакат с распорядком дня ребенка и рассказать ему, как пользоваться часам и календарем. Не рекомендуется учить ребенка школьным предметам и знаниям, поскольку внимание лучше уделить навыкам саморегуляции.

Умение читать и писать перед школой — еще не гарантия того, что ребенку будет легче освоить новую роль первоклассника. А вот умение регулировать свое поведение необходимо для успешного старта, — объяснила специалист.

Трубачева добавила, что нужно не забывать про физическую активность ребенка, поэтому летом с ним нужно играть в подвижные игры и заодно развивать координацию, сноровку и ловкость. Кроме того, лучше заранее изучить школу и поговорить с будущим классным руководителем, чтобы ребенок хорошо себя чувствовал в первом классе.

Ранее психолог Елена Маракаткина рассказала, что нужно оценить учебную мотивацию, память, внимание и мышление ребенка, чтобы понять, готов ли он идти в первый класс. По ее словам, важно обратить внимание на саморегуляцию поведения ребенка и его умение общаться.