Родителей могут штрафовать на 700 тысяч за пропаганду АУЕ детьми

https://static.news.ru/photo/923c7e88-e620-11ea-a38e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Глава аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров рассказал, что родители будут нести ответственность за своих детей, пропагандирующих запрещённое в РФ движение АУЕ («Арестантское уголовное единство», или «Арестантский уклад един»). Взрослые могут получить штраф до 700 тысяч рублей.

Юрист заявил, что выкрики с призывами вступить в экстремистскую организацию являются преступлением, как и участие в нём несовершеннолетнего. Однако привлечь человека к ответственности за выкрики очень трудно, так как нужны либо свидетели, либо аудио- или видеодоказательства.

То есть это серьёзное преступление, поэтому только на основании тщательного изучения доказательств и только суд может признать вину, в том числе несовершеннолетних, — подчеркнул он.

К ответственности могут привлечь как родителей, так и детей, передаёт РИА Новости.

Здесь два варианта: либо родители будут нести ответственность за своих несовершеннолетних детей, в таком случае нужно будет оплатить штраф, который будет определён в зависимости от квалификации дела, но его максимальный размер — 700 тысяч рублей, либо к несовершеннолетнему могут быть применены воспитательные меры, — добавил Александров.

Как писал NEWS.ru, 17 августа Верховный суд России признал популярное среди молодёжи криминальное движение АУЕ экстремистской организацией. Генпрокуратура пояснила, что АУЕ является «хорошо структурированной и управляемой организацией», а её участники причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

«Арестантский уклад един» (организация запрещена в РФ) — название и девиз российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних. Это молодёжное сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия криминальной среды и тюремные понятия, требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая поддержку и защиту.