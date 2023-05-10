Роботов предложили отлавливать фининспекторам В Совфеде предлагают ввести налог на робототехнику, который препятствует обновлению производственных мощностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последнее время наши народные избранники радуют свежими инициативами. Видимо, весна вдохновляет. Один предлагает ввести военный налог, словно бы не видит, что соотечественники и так добровольно собирают сотни миллионов для адресного оснащения армии. Другой грезит обязательным распределением выпускников, отучившихся на бюджете. А ведь на бюджет ныне проходят лучшие из лучших, за что же их потом так прессовать и наказывать? А сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева, член ЛДПР, радикально предлагает обложить налогом роботов, а вырученные таким образом средства пустить на социальную поддержку тех, кто пострадает от автоматизации.

Нет. Если бы действительно у нас на конвейерах, не покладая своих манипуляторов, трудились бы исключительно умные машины, сенатора можно было бы понять. Но наша действительность далека от голливудских фильмов и фантастических романов. По самым оптимистическим подсчетам, в России создают национальное богатство всего шесть тысяч промышленных роботов, или 0,25% от всех их металлических собратьев по разуму, что клепают, сваривают, красят на конвейерах во всем мире.

Объяснить такую ситуацию можно вполне объективными причинами. Во-первых, наша страна проморгала первую волну тотальной роботизации. И это понятно, в начале 90-х у нас скорее закрывали фабрики и резали станки на металлолом, чем открывали новые передовые предприятия. Невидимая рука рынка действовала как-то вопреки прогрессу. Не до роботов было.

Но и когда предприятия вроде бы оживились вместе со всей экономикой, низкий уровень зарплат работников не стимулировал их замену на дорогостоящие машины с немалым сроком окупаемости. Ведь роботы во всех развитых странах как раз позволяют снижать основные издержки производства, а у нас с этим нет больших проблем. Да и застарелая нехватка специалистов по обслуживанию новой генерации таких работников сказывается до сих пор. Как и недостатки в целом нашего машиностроения, не говоря уже об иностранной в основном компонентной базе. Притом что софт у нас все-таки свой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Словом, тут бы не до жира, лишь бы наверстать годами упущенное. Но сенатор введением специального налога упорно предлагает еще больше усложнить путь роботов к российским конвейерам. Притом что в мире — в США, Китае, странах ЕС — уже трудится 2,4 млн умных машин, заменяющих человека на вредных производствах, помогающих избавить его от тяжелого монотонного труда. Мировой рынок робототехники уже оценивается в десятки миллиардов долларов.

А у нас, как мы видим, не робот, а, скорее, гастарбайтер конкурирует с работником, представляющим коренное население. А набирающие темпы предприятия днем с огнем ищут квалифицированных станочников, сварщиков, слесарей и монтажников. Так что именно роботы могли бы закрыть такие бреши без ущерба для общего уровня занятости.

Слово «робот» еще до Второй мировой войны придумал чешский классик Карел Чапек. А фантаст Айзек Азимов сформулировал законы робототехники, первый из которых гласит, что робот не может причинить вред человеку. А вот политик роботу, пожалуй, может.