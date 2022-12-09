«Риски растут»: жители Белгородчины продают квартиры и уезжают из региона Эксперты объясняют: те, кто имеет возможность, создают «запасные аэродромы» в других областях России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая настоящая распродажа недвижимости стартовала в приграничной Белгородской области. Местные жители избавляются от квартир, причем в ряде случаев с хорошим дисконтом. Многие из объявлений в Сети имеют пометку «Срочная продажа». Отдельный разговор о городах Валуйки и Шебекино, которые, по данным Минобороны РФ, периодически оказываются под огнем Вооруженных сил Украины. Сеть буквально завалена предложениями об аренде или продаже жилья. Местные жители говорят: чаще всего из региона уезжает молодежь, а также те, кто имеет возможность создать «запасной аэродром» в других местах, подальше от зоны ведения боевых действий.

Часть продается, часть — сдается

Светлана из города Шебекино говорит, что сегодня квартиры продаются или сдаются в аренду практически в каждом доме.

Ситуация сложная. Вы же, наверное, видели в новостях про обстрелы. Конечно, в такой обстановке жить сложно. Вот молодежь и уезжает — это понятно, им детей надо растить, — рассказала NEWS.ru женщина.

Она признаётся, что и сама хотела бы уехать, но некуда — ее родственники живут очень далеко от Белгородской области и добираться до них очень дорого и сложно.

Одни соседи просто закрыли квартиру и уехали к родне в Подмосковье, другие тоже куда-то укатили, попросили приглядывать за жильем. Знаю тех, кто сейчас пытается продать квартиры, да разве сейчас продашь! Вот вы купите? — говорит Светлана.

Например, двухкомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров в Шебекино можно приобрести за 1,8 млн рублей. Причем собственник в разговоре с корреспондентом NEWS.ru сразу заявляет — с разными «шикарными предложениями» не обращаться:

Просто многие сейчас хотят тут скупить всё за бесценок. Некоторые совсем обнаглели — предлагают по 300-400 тысяч за квартиру.

Белгородские паблики буквально тонут в объявлениях о продаже жилья. Некоторые пытаются успеть выручить хорошие деньги за свои квартиры, однако в сложившихся условиях это довольно сложно.

Местный риелтор Елена Иванова подтверждает: на рынке недвижимости в Белгородской области сложилась предельно жесткая конкуренция:

Предложений очень много: часть жилья, в том числе в считающихся элитными районах и комплексах, продается, часть — сдается. Задирать цены тут не получится, рынок всё выравнивает.

В разговоре с NEWS.ru она уточнила, что некоторые местные жители действительно предпочитают «пересидеть сложные времена где-нибудь подальше».

Я бы не стала называть это каким-то массовым бегством. Наши люди привыкли за последние месяцы жить в подобной атмосфере — то здесь громыхнет, то там. Но неудобства, конечно, есть — например, садики в нормальном режиме не работают, многим детей дома не с кем оставить, — пояснила собеседница NEWS.ru.

Она также сообщила, что появляются даже специальные агентства, которые занимаются срочным выкупом недвижимости. Как правило, объясняет риелтор, действуют они как профессиональные психологи — например, звонят по объявлениям и всячески запугивают собственников:

Если не продадите сейчас нам, то потеряете время, а потом вообще никому не продадите, даже за бесценок. При этом ссылаются на боевые действия, которые идут на Украине. А выкупают они квартиры с неприлично большим дисконтом. Такой вот нехороший бизнес.

Другой риелтор, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал NEWS.ru, что многие собственники сегодня и сами готовы идти на скидки. Он привел в пример одного из своих клиентов, который при продаже квартиры в хорошем районе города уступил миллион рублей:

Квартира стоила шесть миллионов, а он согласился отдать за пять. Побоялся дальше ждать, потому что пока нет предпосылок к тому, что цены взлетят.

Такой логики придерживаются многие жители области: люди опасаются, что спустя несколько месяцев жилье, которое они продают, еще больше подешевеет.

Фото: vk.com/belgorod_region

Запасной аэродром

Житель Белгорода Николай (он попросил не называть его фамилию) рассказал NEWS.ru, что работает на промышленном предприятии в области, как раз у российско-украинской границы:

Пробок, конечно, стало поменьше, часть людей уезжает. Но массовым бегством я бы это не назвал. Я, например, отправил свою жену и детей к родителям в Воронеж — так, на всякий случай.

В то же время он признал, что арендовать квартиру в Белгороде сегодня не составит труда, поскольку таковые сдаются «практически в каждом подъезде».

Арендовать двухкомнатную квартиру в Шебекино можно за 6–9 тысяч рублей в месяц, а в самом Белгороде вполне реально найти четырехкомнатное жилье за 20–25 тысяч рублей. Очевидно, что большого количества желающих переехать сегодня в город на границе с Украиной нет.

Рынок аренды квартир, как утверждают местные риелторы, заметно просел после того, как из Белгорода начали уезжать иностранные студенты: по состоянию на начало года в областном центре их было немало. Представитель местного вуза в приватной беседе с NEWS.ru подтвердил: после начала специальной военной операции многие иностранцы начали уезжать к себе домой.

Фото: shutterstock

Статистика подтверждает: Белгородская область, судя по всему, перестаёт быть комфортным местом для проживания. Так, за первые восемь месяцев текущего года приграничный регион покинуло 33,8 тысячи человек. Миграционная убыль составила 7,2 тысячи, сообщает Росстат. Для сравнения: в 2021 году в Белгородской области наблюдался миграционный прирост в 2,4 тысячи человека.

Впрочем, ситуацию в регионе пока нельзя назвать драматичной, утверждает в разговоре с NEWS.ru главный редактор Telegram-канала «Белгород № 1» Владимир Корнев.

Я не наблюдаю какого-то массового бегства среди моих знакомых. Девелоперские компании работают, строительство домов продолжается. Что касается Валуек и Шебекино, то эти города находятся прямо на границе, люди там меньше чувствуют себя в безопасности. Поэтому логично, что некоторые хотят оттуда уехать, — пояснил Корнев.

Местный политолог Владимир Слатинов в разговоре с NEWS.ru указал на то, что Белгородская область находится «в ситуации возросших рисков».

Мы понимаем, что многие люди в области чувствуют себя некомфортно, и часть из них, насколько можно предположить, предпринимает определенные усилия по смене места жительства и работы. Есть прослойка людей, которые имеют ресурсы для того, чтобы создать «запасной аэродром» в других регионах — например, снять для семьи жилье или купить его, — пояснил Слатинов.

Он признал, что «отток из региона есть, но физического ощущения панического оставления жилья пока не видно». По словам Слатинова, из-за возрастающих рисков стоимость жилья упала, равно как заметно упало желание приезжать сюда.