Риелтор объяснил сдачу в Москве 10-метровой квартиры без туалета и кухни Риелтор Барсуков: квартиру в 10 метров снимут те, кто ест и моется на работе

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Квартиру площадью 10 кв. м без санузла и кухни в Москве снимут те, кого на работе кормят и кому предоставляют душ, рассказал NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он отметил, что подобный объект заинтересует тех, кому необходимо жилье только в конкретном районе столицы. Таким образом он прокомментировал объявление о сдаче объекта в районе станции метро «Динамо» за 24 тысячи рублей в месяц.

Если кому-то принципиально важно снимать жилье на метро «Динамо» или метро «Белорусская». Это даже не студия, а ночлежка. Если коммуналка включена, то это, конечно, интересно. Но за 24 тысячи можно лучше комнату снять. Если окажется, что есть некий человек, которого на работе кормят или у которого на работе есть возможность принимать душ и так далее, то вот он — арендатор, — добавил Барсуков.

Объявление размещено на сайте одного из сервисов по продаже и аренде жилья. Владелец жилья предлагает арендаторам принимать душ и пользоваться санузлом в спортивном клубе, работающем на первом этаже ЖК, а питаться — в учреждениях общепита. Отсутствие окна собственник относит к плюсам жилища — по словам автора публикации, за счет этого в комнате всегда тепло.

Ранее сообщалось, что за последний год стоимость квартир в новостройках, расположенных в крупнейших городах России, выросла на 11%. Эксперты отмечают, что цены на первичное жилье увеличились в 66 городах из 70, отраженных в исследовании. Сильнейший рост цен зафиксирован в Челябинске (+12%) и Симферополе (+11%).