Риелтор дала советы тем, кто решил впервые снять квартиру Риелтор Никитина: аренда первой квартиры не должна превышать 30–40% дохода

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При аренде своей первой квартиры нужно помнить, что ее стоимость не должна превышать 30–40% общего дохода, рассказала в беседе с РИАМО риелтор Екатерина Никитина. По ее словам, также не рекомендуется впервые арендовать квартиру в складчину.

Первое, на что следует обратить внимание, это собственные финансовые возможности, то есть бюджет, который вы готовы тратить на арендную плату. Для комфортной жизни он не должен превышать 30–40% общего дохода, — объяснила Никитина.

Риелтор отметила, что лучше не арендовать квартиру «на вырост», то есть, рассчитывая, что в дальнейшем бюджет увеличится. Также не рекомендуется снимать недвижимость в складчину, поскольку можно столкнуться с бытовыми проблемами с сожителями. Если кто-то не сойдется характерами или привычками, часть арендаторов может съехать, а оставшимся придется все расходы тянуть самим.

Ранее риелтор Любовь Голубева рассказала, что закон о посуточной аренде жилья обяжет собственников установить счетчики воды и электроэнергии, чтобы регламентировать потребление. Эксперт подчеркнула, что также квартиросъемщики должны будут бережно относиться к местам общего пользования. Голубева посоветовала тем, кто хочет сдавать квартиру посуточно, внимательно относиться к потенциальным жильцам.