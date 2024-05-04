РИА Новости: два автомобиля экс-замглавы МО Иванова перешли его бывшей жене

Фото: t.me/moscowcourts

Тимур Иванов

РИА Новости со ссылкой на данные интернет-ресурсов «Авто.ру» и «Авито» сообщает, что два дорогостоящих автомобиля бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, перешли его бывшей жене Светлане Ивановой в феврале 2023 года, когда пара уже оформила развод. По данным агентства, речь идет об автомобилях Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса.

В публикации информагентства уточняется, что Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Но данные ГИБДД свидетельствуют о том, что в феврале 2023 года у них поменялся владелец. В РИА Новости утверждают, что теперь хозяином автомобилей считается человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данным экс-супруги Иванова. Источники агентства также заявили, что за Mercedes-Benz числятся два неоплаченных штрафа за превышение скорости.

Как отмечает РИА Новости, Chevrolet Suburban 2017 года выпуска оценивается в 4,5 млн рублей, в то время как цена за тот же внедорожник 2023 года выпуска составляет от 16 млн рублей. Автомобиль способен разгоняться до 234 км/ч.

В свою очередь немецкий люксовый минивэн Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC может разгоняться до 237 км/. Отмечается, что стоимость этой модели 2019 года выпуска составляет от 6 до 8 млн рублей. Такой же минивэн 2023 года выпуска стоит от 15 млн рублей.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что прокуратура Тверской области начала комплексную проверку усадьбы в деревне Панкратово, которая, как утверждается, принадлежит бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. По данным канала, сотрудники надзорного ведомства выясняют, было ли законным решение обнести забором участок площадью восемь гектаров вплотную к береговой линии.

СК России сообщил о задержании Иванова по делу о взятке 23 апреля. Дело завели по ч. 6 ст. 290 УК (о взятке в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании замглавы Минобороны. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.