РФ отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing над Украиной

https://static.news.ru/photo/13abafe2-c2c3-11ea-a990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство юстиции РФ настаивает на том, что российская сторона не причастна к крушению малайзийского Boeing над Украиной.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов направило иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по делу сбитого в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing рейса MH17. Родственники погибших подали аналогичную жалобу в этот же суд.

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека, — говорится в сообщении пресс-службы Минюста России.

Минюст готов отстаивать позицию РФ в случае подачи жалобы Нидерландов в ЕСПЧ. Ведомство организует необходимую работу с компетентными органами, чтобы последовательно отстаивать интересы страны в международных судах.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Как писал NEWS.ru, слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа. Во время нового заседания планируется огласить решения, которые касаются требований, сделанных прокуратурой в защиту ополченца ДНР Олега Пулатова, а также адвокатами его родственников.