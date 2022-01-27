«Результаты эффективности «ЭпиВакКороны» напрягают»

Исследователи из Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета опубликовали результаты первого сравнительного исследования эффективности всех российских вакцин против штамма COVID-19 «дельта». Согласно ему, «Спутник V» снижает риск заразиться как минимум на 58%, «КовиВак» — в 38% случаев, а эффективность «ЭпиВакКороны» и вовсе названа «отрицательной». Директор института и один из соавторов исследования Антон Барчук в интервью NEWS.ru объяснил, почему «ЭпиВакКорона» при всём при этом не так плоха, а также то, в чём сложность исследования эффективности вакцин во время пандемии.

— Могла ли в случае с вакцинами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» сильно изменить итоговые результаты малая выборка?

— Да, мы и в статье об этом пишем, что у нас, конечно, не хватает выборки для каких-то окончательных выводов насчёт эффективности «КовиВака» и «ЭпиВакКороны». Впрочем, это и не являлось целью нашего исследования. У нас, пожалуй, только для «Спутника V» достаточно выборки. В идеале для исследований об эффективности двух других вакцин нам нужны результаты клинических исследований, которые так и не были опубликованы производителями. Как мы показали в нашем исследовании, и это самое большое его открытие, контрольная группа, которую мы используем, имеет большое количество уже переболевших людей. Не по всем удалось собрать информацию — мы точно знали о том, что люди болели, если у них был положительный ПЦР-тест. Однако было и много невакцинированных и при этом переболевших. Поэтому мы говорим о том, что наши оценки эффективности сильно смещены в сторону занижения.

— Эффективность «ЭпиВакКороны» у вас отрицательная. Разве это возможно?

— Нет, конечно, с биологической точки зрения такого быть не может. Вакцина повышать риск инфекции не может. Данные по «ЭпиВакКороне» были контрольными с точки зрения поправки смещения по эффективности (по сути, согласно исследованию, невакцинированные были якобы защищены лучше, чем привитые «ЭпиВакКороной», однако авторы работы говорят, что это невозможно, и называют причину погрешности — о чём ниже. — NEWS.ru). Как мы пишем в исследовании, и полученная для «Спутника V» эффективность в 58% на самом деле выше.

Sigrid Gombert/Global Look Press

— Можно ли тогда говорить, с учётом поправки, что эффективность «ЭпиВакКороны» не отрицательная, но нулевая?

— Мы не знаем точно. Для этого нужно действительно исследование с большим количеством людей. Тем не менее тот факт, что у неё она отрицательная, напрягает — всё же у других она положительная. Её производители, комментируя наше исследование, верно заметили про недостаточность выборки, но, как я уже говорил, они не публикуют результаты клинических испытаний, которые нужны для полноценной проверки эффективности их вакцины. Видимо, отрицательная эффективность из-за того, что в контрольной группе, с которой мы сравниваем привитых разными вакцинами, много переболевших, уже с определённой защитой от вируса. К сожалению, очень сложно найти не переболевших и не вакцинированных людей, а с новым штаммом «омикрон» это будет сделать ещё сложнее, и оценки будут ещё больше смещены.

— Вы не просили на основе ваших результатов данные клинических исследований у производителей «КовиВака» и «ЭпиВакКороны»?

— Мне кажется, у них уже все давно просят их. Их обязательно нужно публиковать в медицинских журналах. Так должно быть со всеми препаратами, которые идут на рынок.

— Представители «Вектора» ещё говорили, что на итоговый результат повлияло тестирование исходно более болезненных пациентов с повышенным риском инфицироваться.

— Да, мы, к сожалению, не собирали информацию о сопутствующих заболеваниях. Это тоже ограничение нашего исследования. Мы учитывали только возраст, пол и наличие или отсутствие положительного ПЦР-теста. Это важное замечание, с которым мы согласны. Впрочем, опять же, если бы у нас было рандомизированное исследование — результаты клинических испытаний, то этой проблемы бы не было. При нём люди с другими болезнями распределяются одинаково.

— Какой главный вывод вашего исследования?

— В том, что наиболее часто используемая в России вакцина «Спутник V» была эффективна против инфекции, вызванной вариантом «дельта». Это, по сути, первое такое исследование в мире. Пока исследование ещё опубликовано в качестве препринта, оно ещё не прошло рецензирование, но на публикацию в журнал мы уже подаём. Сейчас, наверное, информация по штамму «дельта» менее актуальна, всех интересует вариант «омикрон». Однако так работает наука — рассчитать эффективность за несколько дней мы не можем, на это уходят месяцы.

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

— Но вы будете делать подобное исследование с «омикроном»?

— Во всяком случае, мы очень это хотим сделать. Однако, во-первых, ещё нет пика госпитализаций, и не факт, что он будет. Несмотря на большое число случаев регистрации нового штамма, высокой госпитализации ещё нет. Мы на связи с коллегами из медицинского центра МИБС, и они нам говорят, что повальной госпитализации ещё нет, как и наплыва людей, пришедших на КТ. Многие переносят инфекцию дома из-за вакцинации и из-за того, что болели предыдущими штаммами.

Хочу сказать, что я в каком-то смысле призываю любителей анализировать эффективность вакцин не делать этого, потому что с распространением нового варианта рассчитанная эффективность будет не соответствовать реальной.

— Были какие-то вещи в исследовании, которые не получилось отразить или на которые не обратили должного внимания?

— Да, пожалуй, то, что перенесённая в прошлом инфекция достаточно неплохо защищает от повторного заражения. Это один из важных результатов нашего исследования. Я бы акцентировал внимание на этом и считаю, что во всём мире это станет причиной отмены допусков куда-то только по сертификатам о вакцинации. Рано или поздно из-за «омикрона» всё население планеты либо переболеет, либо будет вакцинировано, и это приведёт к концу острой фазы пандемии.