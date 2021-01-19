Режиссёр Эмир Кустурица рассказал о преимуществах российской вакцины

https://static.news.ru/photo/285b6d28-5acc-11eb-bcc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Boesl/dpa

Знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица при необходимости готов привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», так как считает её лучшей.

Режиссёр отметил, что его риски заразиться коронавирусом относительно невысоки, так как он живёт за городом, вдали от скоплений людей. Однако при необходимости привиться, его выбором станет российский препарат, заявил Кустурица в интервью каналу «Россия 24».

Я хочу «Спутник V», потому что это — классическая вакцина. Думаю, что русская вакцина — самая лучшая, — сказал 66-летний режиссёр.

Эмир Кустурица — сербский режиссёр и актёр, прославившийся такими фильмами, как «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет», «Аризонская мечта». Также является участником музыкальной группы The No Smoking Orchestra.

Как писал NEWS.ru ранее, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что сделал российскую прививку от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что никаких побочных эффектов вакцина у него не вызвала. В ближайшее время глава дипмиссии Италии собирается сдать тест на антитела, чтобы определить их уровень в организме.