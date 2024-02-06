Режиссер Стыцковский отреагировал на смерть звезды «Дружной семейки» Режиссер Стыцковский заявил, что запомнил умершего Симонца искренним человеком

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Стыцковский

Российский актер Александр Симонец был добрым и искренним человеком, заявил режиссер Юрий Стыцковский. В беседе с NEWS.ru он отметил, что почти 20 лет назад работал с артистом над сериалом «Дружная семейка», тогда Симонец полностью вживался в свою роль и демонстрировал настоящую искренность.

С глубокой грустью узнал о том, что сегодня ушел Саша. И хотя мы работали вместе почти 20 лет назад, я запомнил его очень добрым и искренним. На съемочной площадке сериала «Дружная семейка» он прямо вживался в роль главы семейства, проявляя настоящую искренность в своих неожиданных импровизациях, — подчеркнул Стыцковский.

Режиссер также вспомнил, что в одном из эпизодов партнером Симонца был Спартак Мишулин. По словам Стыцковского, артисты не уступали друг другу по обаятельности.

И когда в одном эпизоде его партнером был Спартак Мишулин, я вдруг поймал себя на мысли, что на крыше, оказывается, живут два Карлсона — отец и сын. И по обаятельности один другому не уступает. Громкие аплодисменты в последний путь! — сказал режиссер.

О кончине артиста 6 февраля сообщили в Амурском областном театре драмы, где Александр Симонец служил более 20 лет. По предварительным данным, причиной смерти актера могла стать сердечная недостаточность. Окружение артиста называет его добрым и отзывчивым человеком, который был до конца предан своей профессии.