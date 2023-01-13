Режиссер предложил «расстрелять» уехавших из России артистов Режиссер Никоненко: уехавших из России артистов нужно «расстрелять известной субстанцией»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Никоненко

Режиссер Сергей Никоненко в интервью «Царьграду» предложил расстрелять уехавших за рубеж артистов, которые делают негативные высказывания о России, из пистолета, «стреляющего известной субстанцией» — облить их ею «с головы до ног». Он считает, что лишить этих людей имущества, как предлагал спикер Госдумы Вячеслав Володин, будет недостаточно. Несмотря на это, он убежден, что лучшим способом наказать их было бы забвение, так как лучше следовать принципу «собаки лают, караван идет».

Как их наказать. Расстрелять из пистолета, который стреляет одной известной субстанцией. Облить ею их с ног до головы, — считает Никоненко.

Режиссер добавил, что ему противно «говорить о предателях». Особенную неприязнь у него вызвала пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По его словам, они «идут по жизни с грязью».

Ранее Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.