Режим самоизоляции на майских праздниках в Москве смягчать не будут

https://static.news.ru/photo/7444ad5e-861e-11ea-b791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смягчения режима самоизоляции в Москве на период майских праздников не будет. В условиях эпидемии коронавируса для этого предпосылок нет, заявили в правительстве столицы.

Поэтому горожанам не следует ждать отмены ограничительных мер — ни полностью, ни частично, считает министр правительства и начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости, — цитирует Данчикова «Интерфакс».

Он отметил, что сейчас на улицах Москвы много людей молодого возраста. Подростки выходят на спортивные площадки. Мамы с детьми и даже дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. Однако по статистике почти половина госпитализированных — это как раз люди молодого возраста, напомнил министр.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин заверил, что московские власти понимают: режим самоизоляции, введённый в столице из-за эпидемии коронавируса, тяжело даётся горожанам. Вместе с тем, подчеркнул он, другого выхода нет, и отмены запрета на прогулки пока не будет.