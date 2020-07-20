Ресторатор назвал «популистской» идею Роспотребнадзора о чаевых

https://static.news.ru/photo/04312680-ca9a-11ea-808f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор ресторанного холдинга Ginza Project Moscow Максим Ползиков прокомментировал идею Роспотребнадзора о новых правилах оказания услуг для общепита.

По его словам, практика включать чаевые в счёт используется в Европе. В России этот метод не работает.

Предложение о запрете включать в счет чаевые выглядит скорее популистским: практика включать чаевые в счет широко используется в Европе, но не в России. Так, например, ни в одном из наших ресторанов чаевые и иные комиссии не включаются в счет, — цитирует Ползикова РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор в рамках «регуляторной гильотины» предложил запретить включать расходы на чаевые в счёт заказа. Это связано с тем, что в случае нарушения потребитель сможет потребовать вернуть сумму на данный расход. Также ведомство закрепило право на дистанционное оформление заказа. Оно было введено в начале пандемии коронавируса.

В московских ресторанах «Рыбторг», «Эларджи», Patara Cafe, «Мари Vanna», Didi, а также в ростовских LiLo и Ten June мы используем систему Foodeon: каждый гость на своем телефоне может изучить меню с описанием, фотографиями, составом и КБЖУ, — добавил Ползиков.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума может стать посредником между Роспотребнадзором и рестораторами. Об этом рассказал первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.