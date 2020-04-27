Решение по срокам проведения ЕГЭ примут на этой неделе

https://static.news.ru/photo/64af5a48-889d-11ea-b486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

На этой неделе специалисты Минпросвещения и Рособрнадзора намерены принять окончательное решение о сроках проведения ЕГЭ в этом году, а также о мерах профилактики распространения инфекции на едином госэкзамене.

Как сообщает «МК», ведомства должны определить, в каком виде выпускники будут являться в пункты проведения экзаменов: в защитных масках или в перчатках, а также, каким образом будет соблюдена дистанция между школьниками в полтора метра.

По предварительным данным, кампания ЕГЭ всё же стартует 8 июня. В Рособрнадзоре заявили изданию, что «исходят из того, что на момент проведения экзаменов с эпидемиологической точки зрения всё будет не так уж плохо».

Как писал NEWS.ru, выпускники 9 классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в 2020 году в тех школах, в которых они учились. Как сообщили в Минпросвещения, при проведении Единого государственного экзамена подобные изменения не планируются. Такое решение было принято из-за санитарно-эпидемиологической ситуации.