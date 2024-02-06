РЕН ТВ: Боярский попал в больницу РЕН ТВ: Боярский лег в Мариинскую больницу Петербурга на плановое обследование

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Боярский

РЕН ТВ сообщает, что российский актер и музыкант Михаил Боярский находится в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. По его данным, госпитализация артиста носит плановый характер. Телеканал опубликовал кадры, на которых человек с сумками, предположительно Боярский, проходит через турникеты медучреждения.

По информации канала, артисту предстоит пройти коронарографию и стентирование.

В конце ноября портал «78» сообщал, что Боярского доставили в Мариинскую больницу с инфарктом. Позднее PR-менеджер артиста Надежда Дуванова опровергла эти сведения, заявив, что Боярский «прекрасно себя чувствует». В то же время сын артиста — депутат Госдумы Сергей Боярский — подтвердил, что у отца был инфаркт, однако отметил, что тот быстро пришел в себя после инцидента.

Спустя месяц, в декабре, Telegram-канал «112» сообщил, что Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге, причиной этого стали проблемы с сердцем. В Театре имени Ленсовета заявили NEWS.ru, что артист проходил плановое обследование в одном из стационаров и с ним все в порядке.

Ранее стало известно, что российская актриса Анна Хилькевич, получившая известность после съемок в сериале «Универ», попала в больницу. Как рассказала артистка, ее состояние ухудшилось на фоне ситуации с отцом, которого положили в реанимацию после обширного инсульта.