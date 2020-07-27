28 июля отмечается День крещения Руси и памяти великого князя Киевского Владимира, который в X веке инициировал переход из язычества в православие. Это историческое событие оказало значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие страны. Сегодня в России строится множество храмов, однако количество воцерковленных россиян не растёт. Если судить по статистике, регулярно ходить в церковь продолжают женщины пожилого возраста, а молодёжь обходит места культа стороной.

Российские женщины в два раза чаще, чем мужчины ходят в церковь или посещают религиозные собрания — такие данные описаны в Федеральных статистических наблюдениях Росстата. Так, только 14% мужчин приходят в храм хотя бы один раз в год, тогда как дам — 31%.

Пожилых людей среди воцерковленных россиян значительно больше, чем молодых, об этом также свидетельствуют данные Росстата. Чаще всего в религиозное учреждение ходят граждане в возрасте 60–69 лет — таких оказалось 32% из общего числа. Еще 30% прихожан переступили возраст 70 лет. Для сравнения: только 20% граждан в возрасте 30–34 лет посещают церковь хотя бы раз в год.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилые женщины действительно являются самыми активными прихожанками, подтверждает в беседе с NEWS.ru священник Андрей Пастернак. В целом представительницы слабого пола более отзывчивые и чаще готовы прийти на помощь к ближнему. К тому же с возрастом у любого человека повышается стремление «пересмотреть свою жизнь». В этом часто помогает вера в Бога, и люди идут в храм, говорит Пастернак.

В последние годы в России стало больше молодых религиозных семей. Они, как правило, многодетные, рассказал священник. По его словам, к вере всё чаще приходят люди, которые родились и росли в 90-е годы прошлого века — тяжёлое для страны время. Они насмотрелись на хаос в детстве и хотят упорядочить свою жизнь.

В целом количество воцерковленных людей в России невелико — оно составляет менее 5%, утверждает Пастернак. Это не много и не мало. Примерно столько активных прихожан живёт и в других европейских странах — Великобритании, Чехии, Франции. Они постоянно ходят в храмы, участвуют в таинствах, поют в хоре и совершают другие религиозные ритуалы. Чуть больше таких людей в Польше и Италии, которые традиционно считаются государствами с сильными католическими традициями.

В России многие, называющие себя религиозными людьми, не верят в Бога, сообщил в беседе с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. Он рассказал о существовании «чисто российского представления о вере».

Люди воспринимают её как некий набор ритуалов. Если я крещусь в церкви, отпеваю покойников, рядом ходит священник в золотом облачении, я на него смотрю, я и есть верующий. То есть вера завязана не на внутреннем состоянии, а на поведении. До 50% верующих людей на самом деле не верят в Бога. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Но и тех прихожан, кто действительно вкладывает смысл в свои действия, немало. Чаще к вере приходят в почтенном возрасте по мере приближения к смерти. Большинство российских мужчин до таких лет не доживают. А женщины успевают воцерковиться и пожить духовной жизнью.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Год назад Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос среди россиян на религиозную тему. Около 63% респондентов заявили, что они считают себя православными. Чаще всего так называли себя люди возрастной группы старше 60 лет — таких оказалось 74%. В группах от 35 до 44 лет — 65% и от 45 до 59 лет — 65%.

Около 40% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими, они же реже всего называют себя православными — 23%. При этом респонденты в возрасте от 25 до 34 лет относили себя к православным почти в три раза чаще (62%).