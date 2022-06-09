Ректор РУДН объяснил, на что направлено наказание целевиков за плохую учебу Ректор РУДН о наказании студентов-целевиков за плохую учебу: «Направлено на повышение качества приема»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор РУДН Владимир Филиппов прокомментировал NEWS.ru инициативу Министерства науки и высшего образования РФ наказывать студентов, поступающих на целевое обучение, за плохую успеваемость. По его мнению, эта идея направлена на повышение качества целевого приема, а в перспективе данный процесс может помочь вузам заранее обеспечить выпускников рабочими местами.

С одной стороны, это новые подходы к целевому приему и, конечно, нужно действовать очень осторожно при введении этой системы, апробируя различные технологии, методы, условия договора. Они могут быть разными. Поэтому нужно первые годы апробировать эту систему. Эта инициатива в этом ключе говорит, как повысить качество целевого приема, — считает Филиппов.

В то же время он подчеркнул, что вуз заинтересован в приглашении сильных студентов, которые в будущем могут стать серьезными специалистами.

Вы знаете, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Заказчик имеет право сказать, что мы платим, но мы хотим получить хорошее качество выпускника. Поэтому он тоже справедливо ставит эти задачи. А вопрос о том, какие дисциплины выбрать, на какой год обучения — на первые два-три года или в конце обучения, продумать роль самого работодателя, чтобы он участвовал в каких-то формах в приеме экзаменов по профессии. Сейчас эта система становится актуальной, интересной. Это в любом случае выгодно для высших учебных заведений привлечением дополнительных средств в систему образования от бизнеса, от внешних источников. В этом заинтересованы любые вузы, — добавил Михайлов.

Ректор полагает, что этот процесс в итоге выведет на некоторые новые важные и интересные механизмы, которые обеспечат качество целевого приема, помогут вузам привлечением внешних средств, а самое главное, обеспечат выпускников, даже заранее, за несколько лет до выпуска, рабочими местами.

Минобрнауки предлагает ввести для студентов, которые поступают на целевое обучение, ответственность за плохую успеваемость. Заказчик обучения, который берет на себя его оплату, будет вправе выделить несколько дисциплин, по которым заранее сформулируют критерии успеваемости. Если она будет недостаточно высокой, то по результатам двух промежуточных аттестаций можно принимать решение о том, исполняются ли прописанные в договоре требования. Предполагается, что новые нормы обучения для студентов-целевиков будут введены уже с 1 сентября 2023 года. Работодатель, который заметит плохую успеваемость студента, сможет выбрать одну из санкций: или сокращение мер поддержки, в том числе стипендии или оплаты проживания, или полное расторжение договора на обучение. Однако сначала заказчик обязан помочь студенту повысить его успеваемость.