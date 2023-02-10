Рекрутер рассказала о преимуществах самозанятых специалистов в России Рекрутер Лоикова заявила, что для самозанятых в РФ установлена самая низкая ставка на профдоход

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В режиме самозанятости есть определенная выгода: специальный налоговый режим в России позволяет этой категории граждан работать легально и открывает доступ к новым возможностям, рассказала в беседе с NEWS.ru независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Она отметила, что соответствующая регистрация при трудоустройстве снимает вопросы со стороны налоговой. По словам Лоиковой, самозанятые могут свободно размещать рекламу, не бояться проверок, расширять круг заказчиков и не только.

Самозанятость — это официальное трудоустройство, которое позволяет подтвердить доходы. Значит, этой группе проще взять кредит, получить документы и не только. Кроме того, после регистрации в качестве самозанятого удобнее отстаивать свои права в суде, если они были нарушены заказчиком. Дополнительный плюс — низкие налоги. У них самая низкая ставка на профдоход. И эти ставки не будут расти до 2028 года, — сообщила рекрутер.

Также самозанятым ввиду удобной инфраструктуры не нужно лично обращаться в различные инстанции при решении вопросов с документацией, отметила эксперт. Вся работа с отчетностью выполняется через приложение.

Кроме того, они не предоставляют налоговую декларацию. То есть вход в эту систему упрощен максимально. Плюс люди часто, уходя в самозанятые и работая так, получают возможность делать отчисления в пенсионный фонд. Так у них накапливается стаж, который учитывается для начисления пенсии в будущем, — заключила специалист.

В декабре Минфин не стал рассматривать ограничения специального налогового режима для самозанятых. Внесение корректировок возможно по окончании эксперимента.

По данным ФНС, на 1 ноября 2022 года в качестве плательщиков НПД зарегистрировались более 6 млн человек. Суммарный доход, полученный налогоплательщиками этой категории, составил более 1,569 млрд рублей, сумма исчисленного налога — 60,4 млрд рублей.