Рекомендованные Минздравом препараты от COVID-19 доказали эффективность

https://static.news.ru/photo/bbd53046-8a3b-11ea-819d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практически все препараты, рекомендованные Минздравом для борьбы с коронавирусом, уже доказали свою эффективность. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сегодня ситуация со средствами индивидуальной защиты изменилась в лучшую сторону колоссально. Мы видим, что запасы средств защиты уже имеются, — цитирует его ТАСС.

Мурашко добавил, что все препараты, рекомендованные ведомством для борьбы с коронавирусом, уже доказали свою эффективность.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50%-ную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.

Отмечается, что на 29 апреля в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 погибших.