Рейсы транспортных авиакомпаний РФ разделят на три уровня риска

https://static.news.ru/photo/59165da6-9b7d-11ea-b53a-fa163e074e61_660.jpg Фото: airbridgecargoairlines/instagram.com

Полёты, осуществляемые российскими транспортными авиакомпаниями, будут разделены на три типа — с высоким, средним и низким уровнем риска в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом говорится в методических указаниях по выходу из режима санитарных ограничений, размещённых на сайте Роспотребнадзора. Уровни будут корректироваться в реальном времени в соответствии с ситуацией с распространением коронавируса в местах вылета и прибытия.

Также при классификации будет оцениваться оснащённость самолёта фильтрами воздуха, коэффициент загрузки, время в полёте и характер полётного задания. Для рейсов разных уровней будут применены дифференцированные меры контроля и профилактики.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские аэропорты разделят на два уровня риска. Воздушная гавань получит высокий уровень риска, если в неё прибывают пассажиры из стран или регионов с более чем 50 тысячами подтверждённых случаев COVID-19.