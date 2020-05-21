Рейсы транспортных авиакомпаний РФ разделят на три уровня риска

Полёты, осуществляемые российскими транспортными авиакомпаниями, будут разделены на три типа — с высоким, средним и низким уровнем риска в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Об этом
Также при классификации будет оцениваться оснащённость самолёта фильтрами воздуха, коэффициент загрузки, время в полёте и характер полётного задания. Для рейсов разных уровней будут применены дифференцированные меры контроля и профилактики.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские аэропорты разделят на два уровня риска. Воздушная гавань получит высокий уровень риска, если в неё прибывают пассажиры из стран или регионов с более чем 50 тысячами подтверждённых случаев COVID-19.
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