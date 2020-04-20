Регионы Центральной России ужесточили ограничения по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/7d1b52e6-8328-11ea-807f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти регионов Центрального федерального округа ввели дополнительные ограничения для граждан и бизнеса, указав на ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Губернатор Белгородской области обязал магазины, за исключением продуктовых и строительных, закрываться по субботам и воскресеньям. В Костромской и Тульской областях ввели обязательный двухнедельный карантин для всех приезжающих. Тамбовская и Калужская области ограничили работу транспорта.

В Липецкой области, где выявили 169 инфицированных коронавирусом, начали действовать электронные пропуска для передвижения по четырём городам: Липецку, Ельцу, Задонску и Чаплыгину.

Заказать пропуск нужно для посещения магазина, аптеки, банка, почты, госучреждения, медицинского, ветеринарного учреждения, поездки на дачу, доставки товаров первой необходимости или получения бытовых услуг. В случае выхода из дома без пропуска жителю грозит штраф, — передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, число заболевших COVID-19 в России превысило 47 тысяч человек, за сутки увеличившись на 4,2 тысячи.