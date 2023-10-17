Редчайшая банкнота 1900 года ушла с молотка почти за 4 млн рублей В Британии продали с аукциона редкую банкноту 1900 года за 32 тысячи фунтов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Великобритании продали редчайшую денежную купюру 1900 года за сумму, которая в тысячи раз превысила ее номинал, сообщает «Би-би-си». Основной отличительной особенностью банкноты является подпись Хораса Боуэна, главного кассира отделения Банка Англии в Лидсе, где она была выпущена.

Купюра номиналом в пять фунтов изначально была выставлена на аукцион за 16 тысяч фунтов стерлингов (1,9 млн рублей), но в ходе торгов эта сумма взлетела в два раза. В итоге опытный коллекционер английских банкнот отдал за 123-летнюю купюру 32 тысячи фунтов стерлингов (3,8 млн рублей). Его имя не разглашается.

Как заявил глава отдела банкнот аукционного дома Noonans Эндрю Паттисон, торг был на редкость «яростным». Проданной пятифунтовой купюрой долгое время владел британский бизнесмен Дэвид Кирх, который собирал провинциальные банкноты по Великобритании. Около 10 лет назад он продал редкую купюру неизвестному коллекционеру.

Ранее зампред Центробанка России Сергей Белов показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а в 5000 рублей — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.