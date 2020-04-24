Реаниматолог из Москвы записал видео о работе с заражёнными коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0e321b9a-8638-11ea-a923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Врач-реаниматолог из московского Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Михаил Тарасов опубликовал видео на своей странице в Facebook, в котором рассказал о сложностях работы с больными COVID-19 и показал, как он переодевается в защитный костюм.

В своем первом ролике медик поделился информацией об условиях работы. По его словам, медики работают сверхурочно.

Моя смена закончилась в 8 утра. Несмотря на то, что уже 12 часов дня, я всё ещё на работе. Времени на отдых становится всё меньше и меньше, — пояснил Тарасов.

По словам врача, на отдых медработникам даётся двое суток. Для него это уже третья по счёту непрерывная смена. Медик продемонстрировал, как он облачается в костюм защиты.

Он отметил, что делать это надо очень быстро, поскольку иногда минуты промедления «могут стоить очень дорого».

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались — 325.

Ранее, как писал NEWS.ru, медики российского Министерства обороны помогут в лечении заражённых коронавирусом в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьёва.