Смутное время: почему осенью растёт количество разводов

Россия до сих пор держит пальму первенства в мире по уровню разводов — ими заканчиваются до 60% всех заключённых браков. Основные причины кризиса института семьи — феминизация женщин и слишком лёгкое отношение к брачному союзу представителей обоих полов, полагают эксперты. Вместе с тем количество разводов увеличивается в осенне-зимний период, свидетельствуют данные Росстата. Психологи подтверждают эту тенденцию: многие решаются на расторжение союза, когда на улице холодно и сыро. NEWS.ru выяснил, как температура за окном влияет на погоду в доме.

Осень и зима мешают сохранить брачные узы. Так, в октябре прошлого года количество расторгнутых браков стало больше на 41,6 % по сравнению с маем (58,2 тысячи против 41,1 тысячи), рассказали NEWS.ru в Росстате. Также в ведомстве сообщили, что в январе 2020-го, несмотря на долгие каникулы, разошлись на 11% больше пар, чем в июне (50,9 тысячи против 45,8 тысячи).

Тревожную тенденцию подтверждают и психотерапевты. С наступлением холодов клиенты стали обращаться к ним в четыре раза чаще, сообщила в беседе с NEWS.ru психоаналитик, кандидат медицинских наук Наталья Толстая. Большинство из них приходят к специалисту именно с семейными драмами. Эксперт отметила, что многие люди сейчас находятся в депрессивном состоянии также из-за эпидемии коронавируса. Это усиливает осеннюю хандру.

Из-за недостатка солнца и избытка плохих новостей по телевизору у людей нет энергии. У многих супругов пропадает желание делать друг для друга что-то хорошее, и они отдаляются, перестают следить за собой. Это может послужить причиной окончательного краха отношений, в которых и без того были проблемы. Наталья Толстая психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель

В последние месяцы напряжение между супругами усиливают плохие отношения с детьми и старшими родственниками, отметила Толстая. Непрекращающиеся конфликты провоцирует постоянное пребывание дома вместе — многие трудятся удалённо. Кроме того, возникает раздражение из-за шумящих детей или громко работающего телевизора, который смотрят пожилые люди.

Чтобы поднять настроение себе и своей второй половинке, психолог рекомендует начать с мелочей. Например, купить тёплую одежду броских оттенков, поставить на стол яркие овощи и фрукты. Не стоит забывать о влиянии цветных вещей на настроение, сообщила Толстая. Также она рекомендует пересмотреть свой рацион, добавив в него больше полезных продуктов.

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Осень и предновогодняя пора — это время, когда люди разводятся чаще всего, подтверждает слова коллеги в беседе с NEWS.ru клинический психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников. Причины этого как минимум две. Во-первых, в межсезонье происходит обострение всех психологических проблем. Во-вторых, перед наступлением нового года многие люди хотят обновить свою жизнь и оставить в прошлом изжившие себя отношения.

Чаще всего инициатором расторжения брака выступают женщины. Это связано с феминизацией российского общества и распространённостью атеизма, отметил в беседе с NEWS.ru cоциальный психолог Алексей Рощин.

Дамы всё чаще становятся экономически независимы от супруга и не чувствуют больше необходимости жить в браке. Многие считают, что совместное проживание приносит больше проблем, чем радостей. К тому же большая часть населения не религиозна и не рассматривает брак как незыблемый союз перед богом. Многие относятся к замужеству достаточно просто: не сложилось, разбежались, попробовали снова. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

По данным Росстата, самый распространённый срок брака в России — 5–9 лет — по истечении этого времени рушатся более четверти (27%) семей. Немало союзов (13%) распадается спустя 10–14 лет брака. В ведомстве также сообщили, что чаще всего супруги расходятся в возрасте 30–34 лет. Кроме того, для мужчин критический период приходится на 35–39 лет, а для женщин — на 25–29. Примечательно, что большинство разводящихся в России так и не успевают «нажить» общих детей. Потомства нет почти у половины (48%) расторгающих брак, ещё 34% расходятся с одним общим ребёнком, а 16,5% — с двумя.