Развеяны главные мифы о чипировании домашних животных Глава комитета ветеринарии Москвы Сауткин: чипирование не вредит животным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чипирование домашних животных — безопасная процедура, заявил председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. По его словам, которые приводит ТАСС, чипы не содержат в себе батареек и имеют долгий срок службы. Сауткин подчеркнул, что чипирование имеет важное значение, так как оно помогает избежать потери питомца.

Чипирование — совершенно безболезненная процедура, часто животные даже не ощущают процесс введения чипа, и в процессе жизни он им абсолютно не мешает, — рассказал он.

Специалист отметил, что перед установкой чипа врачи проверяют его, сканируя особым устройством. Только исправные чипы вводятся животным. Затем питомцу присваивается уникальный номер, который связывается с владельцем в базе данных.

Как отметил Сауткин, чипирование помогает избежать потери питомца и подмены породистых животных. Оно также необходимо для путешествий, так как требуется в ряде стран для перевозки животных. Ежегодно в ветклиниках российской столицы чипируют более шести тысяч питомцев, включая «необычных пациентов», таких как еноты, сурикаты, игуаны и хорьки.

Ранее директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова заявила, что узаконивание процедуры эвтаназии для бездомных собак и кошек в ряде регионов России не поможет сократить их число на улицах. По ее словам, вместо этого необходимо упорядочить деятельность заводчиков.