«Разогнать РУСАДА»: Онищенко заявил, что Валиевой намеренно «ломают судьбу»

Фигуристке Камиле Валиевой «намеренно ломают судьбу и психику», а Олимпийский комитет РФ (ОКР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) необходимо «разогнать», заявил NEWS.ru академик РАН Геннадий Онищенко. По его мнению, история с поздним объявлением о положительной допинг-пробе спортсменки — «явно спланированная акция». Таким образом он прокомментировал объяснение Международного олимпийского комитета (МОК) о попадании запрещённого WADA триметазидина в организм Валиевой — вследствие употребления некачественных продуктов питания.

Я уверен, что это сделано целенаправленно и Валиеву сейчас мордуют, ломают ей судьбу, психику. Надо разгонять наш национальный комитет и РУСАДА. Как они могли сдать анализ, олимпийская [сборная] поехала, а они результата, видите ли, не получили? Результат, который через сутки должен быть. Это явно спланированная акция, — подчеркнул Онищенко.

Спикер предположил, что россиянам «не отдадут золото» в командных соревнованиях фигуристов.

14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение.