https://static.news.ru/photo/702934ec-3d03-11ea-823b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damian Klamka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ФСБ рассекретила документы по освобождению Освенцима (Аушвиц-Биркенау) советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста.

Из документов следует, что в числе надзирателей лагерей были польские граждане. Согласно показаниям допрошенных, избиения и издевательства носили систематический характер. Надзиратель Альфред Скшипек заявил, что в 1943 году в Освенциме начали строить четвертый крематорий, так как имеющиеся три «не успевали проводить удушение жертв».

Из показаний Элизабет Хассе следует, что в лагере практиковали наказание «спортом»: узников заставляли бегать с нагрузкой несколько часов в воскресный день. Заключенный лагеря Евгений Ковалев заявил, что считает поляков более жестокими, чем немцы, передает РЕН ТВ. Надзиратель Вилли Штайборн признался, что лично расстрелял двух заключенных, причем один из них, как и он, был поляком по национальности.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау был упразднён 27 января 1945 года, когда на его территорию вошли советские войска. Теперь эта дата считается Международным днём памяти жертв холокоста. В 2020 году мемориальные мероприятия пройдут в Иерусалиме. Свой приезд туда уже подтвердили президенты России, Франции, Германии и Италии.

Исторические события времён Второй мировой войны стали чаще обсуждать в прессе после заявления президента России Владимира Путина, которое оскорбило представителей власти Польши. Теперь политики двух стран регулярно обвиняют друг друга в искажении фактов.

24 декабря глава России сказал, что вычитал в архивных документах отрывок с воспоминаниями разговора посла Польши с Гитлером в 1938 году. Дипломат якобы пообещал поставить в Варшаве памятник фюреру, если тот вышлет евреев в Африку. Путин заявил, что считает посла «сволочью и антисемитской свиньёй», которая «солидаризировалась с Гитлером». Путин также говорил, что советская армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». Российский лидер в итоге пообещал написать статью об истории Второй мировой войны. Глава государства намерен опубликовать её к 75-летию Победы.

После этого МИД Польши обвинил российские власти и президента в искажении событий начала и хода Второй мировой войны. В МИДе страны призвали Россию перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю». Варшава настаивает, что Вторая мировая война началась с вторжения Германии и СССР в Польшу в 1939 году, а «прелюдией к вооружённой агрессии было их взаимное соглашение, известное как пакт Молотова — Риббентропа», писал ранее NEWS.ru.