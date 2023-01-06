«360» узнал новые подробности о состоянии Михалкова «360»: Михалкова перевели в 52-ю больницу в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Телеканал «360» со ссылкой на источник пишет, что режиссера Никиту Михалкова перевели в больницу № 52 в Москве. По словам собеседника телеканала, Михалкова поместили в отдел реанимации. Источник заявил, что режиссер находится в сознании.

«360» отмечает, что врачи диагностировали у режиссера грипп с признаками системного воспаления. Помимо этого, по данным канала, медики выявили у режиссера проблемы с кишечником. В публикации сообщается, что за его состоянием здоровья наблюдают врачи.

Собеседник телеканала подчеркнул, что в данный момент режиссер находится на низком потоке кислорода. Как указал источник, дыхательный процесс Михалкова идет в нормальном режиме.

5 января Telegram-канал Baza писал, что Михалков попал в медучреждение в тяжелом состоянии. Авторы поста отмечали, что у режиссера диагностировали коронавирусную пневмонию, а медики оценили состояние Михалкова как тяжелое.

Пресс-секретарь 70-летнего режиссера Ирина Мячина в разговоре с NEWS.ru опровергла сведения, согласно которым режиссер попал в московскую больницу с коронавирусом. Она сообщила, что его госпитализировали с гриппом.