Раскрыты новые подробности о местонахождении Блиновского РИА Новости: Блиновский по месту службы не появляется

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Муж блогера Елены Блиновской Алексей находится в своем подразделении в зоне спецоперации, однако по месту службы не появляется, рассказал РИА Новости источник. По его словам, Алексей решил укрываться в подразделении, где находился с самого начала.

Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой, принимать участие в штурмовых действиях, передумал, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело о самовольном оставлении части в отношении Блиновского пока не заведено, несмотря на невыполнение обязанностей и отсутствие по месту службы.

В среду, 29 мая, Telegram-каналы Mash и SHOT сообщили, что Алексей в ночь на 27 мая с разрешения командира покинул воинскую часть в Донецке и уехал в Москву, где, как заявлялось, должны были пройти следственные мероприятия с его участием.

Также сообщалось, что бизнесмен так и не добрался до столицы, из-за чего следователи опасаются вероятности его бегства. По данным SHOT, Алексей не уезжал в Москву, а стал пулеметчиком в другом подразделении в ДНР, сейчас он находится в статусе переоформления — по одной из версий, на это время он и покинул регион.

Бывший адвокат Эльман Пашаев опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Алексей Блиновский, супруг блогера Елены Блиновской, покинул воинскую часть в Донецке, где проходил службу в рамках контракта с МО России. По его словам, подобные заявления — бред.