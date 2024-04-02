Раскрыты главные проблемы при создании сверхзвукового наследника «Конкорда» Эксперт Пантелеев: проблемой сверхзвукового самолета XB-1 станет уровень шума

Фото: boomsupersonic.com

XB-1

Основной проблемой при создании в США сверхзвукового пассажирского самолета XB-1, который придет на смену британо-французскому «Конкорду», станет уровень шума, который возникает при преодолении самолетом скорости звука, заявил в беседе с NEWS.ru авиационный эксперт, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, также необходимо решить вопрос выброса вредных веществ, поскольку переход на сверхзвуковую скорость требует большого расхода топлива.

Основной вызов — это уровень шума, который возникает, когда самолет преодолевает скорость звука. Переход через звуковой барьер неизбежно сопровождается довольно серьезным шумовым ударом. Минимизировать его удается за счет подбора формы, в первую очередь носовой части воздушного судна. Такая удлиненная игла вместо привычного закругленного носа. Следующая проблема — это уровень выброса вредных веществ, ведь переход на сверхзвуковую скорость требует огромного расхода топлива, — заявил Пантелеев.

Эксперт добавил, что вследствие этого возникнет проблема со стоимостью билетов. Как подчеркнул Пантелеев, если цены на сверхзвуковой самолет будут в два или 2,5 раза выше, чем на обычные рейсы, то такое воздушное судно станет востребованным. Однако в случае, если стоимость «сверхзвукового» билета будет сильно выше, то проект может провалиться, отметил эксперт. Он также обратил внимание, что сделать такой самолет экономичным, экологичным и с большим просторным салоном невозможно.

Можно сделать небольшой сверхзвуковой самолет с узким салоном. Но продать билет человеку, который привык летать с высоким уровнем комфорта на бизнес-джете, на самолет с неудобными креслами — это так себе затея, — заключил Пантелеев.

Ранее эксперт авиационной отрасли Роман Гусаров рассказал, что в России создадут сверхзвуковой пассажирский самолет, который будет рассчитан примерно на 30 человек. По его словам, более вместительные лайнеры такого рода получаются экономически нерентабельным. Как пояснил Гусаров, маленькие самолеты или бизнес-джеты можно будет сделать дешевле и расход топлива у них также будет ниже.