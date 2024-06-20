Раскрыты детали заражения ботулизмом актера из «Диверсанта» Mash: заболевший ботулизмом актер Бардуков не обращался ко врачам двое суток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Бардуков

Telegram-канал Mash сообщает, что попавший в больницу с ботулизмом актер Алексей Бардуков двое суток не обращался к врачам, после того, как почувствовал себя плохо. По его данным, еще 14 июня у артиста начала кружиться голова и поплыло перед глазами, ему стало тяжело ходить, однако он обратился к медикам только 16 июня.

Канал выяснил, что актеры сразу госпитализировали с подозрением на нарушение кровоснабжения мозга, но диагноз не подтвердился. Mash пишет, что за день до ухудшения состояния он ел салата «Лобио» из службы доставки.

О том, что Бардуков попал в больницу с симптомами ботулизма стало известно 19 июня. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, ему провели ряд процедур. В стационаре он проведет еще несколько дней. Бардуков известен по сериалу Леонида Филатова «Диверсант». В ленте он сыграл одну из главных ролей.

Также стало известно, что артистка Мариинского театра оказалась среди пострадавших от массового отравления — скрипачка в настоящее время находится в реанимации. Известно, что женщина почувствовала себя плохо после употребления салата «Лобио». Это произошло во время гастролей в Москве.

По данным издания, на протяжении трех дней у нее наблюдались странные симптомы, но в больницу она обращаться не стала. На третий день после употребления салата у нее начало двоиться в глазах, речь стала заторможенной и отекло горло. Перед самой репетицией ее госпитализировали в больницу.