Раскрыта связь между офисной работой и депрессией Реабилитолог Агапова: длительное сидение на месте может вызвать депрессию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Длительное нахождение на одном месте может привести к депрессии, рассказала в беседе с Lenta.ru тренер адаптивной физической культуры, реабилитолог София Агапова. По ее словам, у людей, занятых на малоподвижной работе и ведущих соответствующий образ жизни, включающий сидение за компьютером более шести часов в день, также возрастает риск ослабления связок, сухожилий и мышц, что чревато бытовыми травмами.

Также у малоподвижных людей, в основном тех, кто работает за компьютерами, сокращается число митохондрий, снабжающих тело энергией, — сказала она.

По словам эксперта, при сидячем образе жизни образуется переизбыток глюкозы в крови. Из-за этого страдают внутренние органы, копится жир и развиваются воспалительные процессы, в частности нейровоспаление. Оно приводит к угнетению нервной системы и в ряде случаев провоцирует депрессию.

Чтобы избежать таких последствий, врач посоветовала правильно распределять режим сидячей работы и необходимой мышечной активности. Она рекомендовала включить в рабочий распорядок прогулку, ходьбу по дорожке, бег, силовые тренировки, йогу или растяжку.

Ранее стало известно, что в России было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов за первые 11 недель 2024 года на сумму 2,9 млрд рублей. По оценке экспертов, эта сумма стала рекордной за последние пять лет.