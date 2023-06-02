Раскрыт способ всегда помнить, перекрыта ли вода перед уходом из дома Эксперт по безопасности Приорова: перед уходом из дома проговаривайте вслух действия по обесточиванию квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по безопасности Елена Приорова в разговоре с NEWS.ru посоветовала перед уходом из дома снимать на видео или проговаривать вслух весь процесс отключения электроприборов и перекрытия воды. Она отметила, что данный способ избавит от лишних волнений.

Если уезжаете надолго, можно, конечно, записать свои действия или сфотографировать: как перекрываете воду, отключаете электроприборы. Но не каждый же день это делать, особенно если спешите. Кроме того, смартфон может разрядиться, а страх и паника останутся и возьмут верх над разумом. Как быть? Проговаривайте свои действия, особенно когда обращаетесь с электроприборами или кранами, — подчеркнула Приорова.

По ее словам, если проговаривать фразы «утюг отключен, краны на кухне и ванной закрыты, окна закрыты, дверь закрыта на два оборота», это поможет сосредоточиться на действиях.

Приему проговаривания действий хорошо бы обучить и детей, а вместе с ним объяснить, какие риски влечет за собой забывчивость в быту: оставленные не выключенными чайник, утюг, незакрытый кран, — заключила эксперт.

Ранее Приорова заявила NEWS.ru: оставляя окна в квартире в режиме проветривания на время отсутствия дома, владелец недвижимости рискует стать жертвой воров. По ее словам, сейчас некоторые злоумышленники работают под видом сотрудников ЖКХ на альпинистском снаряжении, поэтому пострадать от кражи могут не только жители первых этажей.