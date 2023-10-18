Рак груди: как обнаружить, какие симптомы и можно ли вылечить Какие первые симптомы рака груди

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Октябрь — всемирный месяц борьбы с раком груди, который был введен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1993 году. Многие женщины могут не заметить первые симптомы этого онкологического заболевания, приняв его за другой недуг. NEWS.ru выяснил, кто находится в группе риска, как самостоятельно провести осмотр и какова вероятность полностью вылечить рак груди.

Кто подвержен раку груди

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что почти в 50% случаях раком груди болеют женщины, которые входят в группу риска лишь по полу и возрасту. Онколог-маммолог Дмитрий Шабанов назвал в беседе с NEWS.ru категорию пациенток, у кого чаще других диагностируют недуг.

«Раку груди чаще подвержены женщины, у которых были травмы молочных желез и различные злокачественные образования. В этой группе намного выше риск заболеть раком молочной железы», — объяснил врач.

Заболевание может развиться у нерожавших женщин или тех, кто неоднократно делал аборт, страдает ожирением, сахарным диабетом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие симптомы говорят о раке груди

Дмитрий Шабанов сообщил, что основной симптом рака молочной железы — уплотнения или шишки в районе груди и подмышках. Как он добавил, есть и другие симптомы, менее очевидные.

«Изменения формы груди, соска — это первоначальные признаки того, что возможно развитие злокачественного образования. Любое изменение груди, например, снижение соска, появление каких-то впадин, рубцов, других деформирующих образований, уже признак того, что в молочной железе происходит какой-то процесс», — отметил Дмитрий Шабанов.

Как подчеркнул врач, симптомами рака молочной железы также могут быть корка на сосках, кровяные или гнойные выделения из них, сыпь вокруг. Однако они проявляются не на ранних стадиях онкологического заболевания. Онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин добавил, что другие симптомы — это отечность и красные пятна на груди.

«Слабость, быстрая потеря веса или температура в пределах 37–38 градусов, сохраняющаяся долгое время, это тоже повод посетить врача и пройти обследование. Болевые ощущения являются симптомом рака на более поздних стадиях», — рассказал Черемушкин.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Может ли быть рак груди у мужчин

Дмитрий Шабанов отметил, что рак груди — не только женское заболевание. Ему могут быть подвержены и мужчины. По данным ВОЗ, на лиц мужского пола приходится примерно 0,5–1% всех случаев заболевания.

«У мужчин тоже бывает онкологическое поражение грудной железы, но это намного менее распространено, чем среди женщин. Дело в том, что у мужчин эти органы генетически по-другому расположены», — объяснил врач.

Как добавил Шабанов, симптомы у обоих полов схожи. У мужчин тоже могут деформироваться соски, появляться уплотнения и новообразования в районе груди и подмышечных впадин. При обнаружении любых изменений мужчинам рекомендуется обратиться к врачу, сказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выявить рак груди на ранней стадии

По словам Дмитрия Шабанова, выявить рак груди можно на ранней стадии. Для этого каждой женщине с 18 лет необходимо проходить обследование.

«До 36 лет раз в год нужно делать УЗИ молочных желез, после 36 — маммографию. К тому же женщины могут самостоятельно осматривать себя. Это тоже хороший способ выявить рак на ранней стадии», — сказал врач.

Он добавил, что самостоятельное обследование лучше проводить стоя. Дмитрий Шабанов порекомендовал ощупывать молочные железы и подмышечные области по очереди, а не все сразу: это поможет сконцентрировать внимание на конкретной области. Лучше делать это круговыми движениями, легкими надавливаниями. Именно такой способ, по его словам, позволит обнаружить уплотнения при отсутствии очевидных симптомов.

«Если вы обнаружите там любое уплотнение, образование, даже безболезненное, но при нажатии чувствуете его рукой, обязательно нужно обратиться к врачу: либо к терапевту, либо к маммологу. Это уже является признаком, что не все хорошо. Если есть боль, тогда нужно пойти на прием к врачу», — подчеркнул Дмитрий Шабанов.

Можно ли полностью вылечиться от рака груди

Дмитрий Шабанов считает, что рак груди можно вылечить на 100%, однако это зависит от многих факторов, первый из которых — стадия заболевания. Если оно выявлено достаточно рано, то полное восстановление возможно.

«В таких случаях можно сделать секторальную резекцию (хирургический метод, который позволяет удалить локальную опухоль, практически не затрагивая здоровые ткани. — NEWS.ru). Тогда сохраняется молочная железа, а опухоль убирается. Эти женщины в течение пяти лет находятся под контролем врачей, но в дальнейшем им спокойно снимают диагноз», — уточнил маммолог.

Дмитрий Шабанов добавил, что при лечении рака груди помимо хирургического вмешательства применяют химио- или лучевую терапию. Их могут назначать как в дополнение к операции, так и отдельно, обычно на четвертой, последней стадии, чтобы контролировать опухоль и ее метастазы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Если это запущенная стадия, все намного тяжелее. При онкологическом заболевании, конечно же, есть риск летального исхода. Рак молочной железы дает метастазы, состояние стремительно ухудшается. Поэтому нужно проходить обследование, чтобы выявить болезнь на ранней стадии и иметь шанс на выздоровление», — сказал Дмитрий Шабанов.

Он отметил, что сейчас в России действует масштабная программа диспансеризации, во время которой можно пройти обследование молочных желез. С ее помощью, говорит Дмитрий Шабанов, выявлять заболевание на ранних стадиях стали чаще.

«Кроме того, проводят разные акции, посвященные этому заболеванию. Они привлекают внимание людей к проблеме, позволяют обнаружить рак, пока его еще можно вылечить», — заключил врач.

Как секс влияет на развитие рака

Сексолог Александра Миллер рассказала NEWS.ru, что активная половая жизнь положительно влияет на женское здоровье, включая предупреждение рисков онкологических заболеваний. Это связано с выработкой положительных гормонов.

«Дело в том, что у нас после мощного оргазма выделяются определенные гормоны в кровь, которые чудодейственно влияют не только на женский, но и мужской организм, в том числе уменьшается риск образования раковых опухолей», — говорит Александра Миллер.

Впрочем, она добавила, что если у человека есть предрасположенность к раку генетического характера, то сексуальная активность вряд ли сильно повлияет на здоровье.

«Но сам секс — это и есть та чудодейственная таблетка, которая поможет повысить иммунитет и улучшить настроение. У человека снижается тревожность, потому что вырабатывается дофамин — гормон счастья. И поэтому я советую налаживать эту сферу тем, у кого она проседает», — уточнила сексолог.

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