«Райские места»: тревел-блогер перечислил лучшие пляжи Крыма Тревел-блогер Рябитченко посоветовал посетить Яшмовый пляж, Каравеллу и Баунти в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В список пляжей, которые обязательно нужно посетить, входит Яшмовый, Каравелла и Баунти в бухте Александры, рассказал NEWS.ru блогер, фотограф, автор книги-путеводителя по Крыму Максим Рябитченко. По его словам, с них открывается живописный вид на Черное море.

К первым двум ведут лестницы с удивительными видами на море, а к последнему — спуск по тропе, в некоторых местах с канатом. Но как бы ни был сложен путь к этим пляжам, наградой станет отдых в райских местах, — рассказал Рябитченко.

Любимым местом блогера является побережье около мыса Фиолент. По его словам, там сочетаются живописные вулканические скалы, обрывистые многометровые берега и невероятного цвета море.

Это одно из красивейший мест не только Крыма, но и всего Черного моря. От себя также рекомендую взять в аренду каяк или сап, чтобы изучить побережье Фиолента с воды, — посоветовал фотограф.

Кроме того, блогер посоветовал отправиться в путешествие из Балаклавы на одном из катеров в сторону места с говорящим названием — Затерянный Мир. По его словам, оно спрятано под высокими горами на мысе Айя, и туда можно попасть только с моря.

По пути капитан покажет не менее впечатляющие места, например, Дыхание грота и уединенные дикие бухты урочища Инжир, где прямо по скалистым берегам растут реликтовые рощи ароматного сосняка, — рассказал Рябитченко.

Ранее для тех, кто только собирается в Крым и планирует бюджет поездки, находящийся в Ялте фотограф NEWS.ru снял несколько меню с ценами. Таким образом, уже сейчас можно узнать, какие блюда предлагают туристам в Крыму и сколько они стоят.