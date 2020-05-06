Рабочим завода в Стерлитамаке выдали для иммунитета чеснок и имбирь

https://static.news.ru/photo/dfd83a1c-8fac-11ea-8d97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На заводе в Стерлитамаке всем рабочим выдали набор для поддержания иммунитета в период пандемии коронавируса. В паёк вошли имбирь, чеснок, лимон и мёд.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили сотрудники АО «Башкирская содовая компания». По их словам, работникам также выдали «Белизну», маски, перчатки, витамины. Кроме того, на заводе повесили ионизаторы воздуха, а также компенсировали проезд на транспорте.

Как сообщал ранее NEWS.ru, время от времени в мире появляются слухи о тех или иных народных методах лечения коронавируса. Так, это стало причиной резкого подорожания в России лимонов и имбиря. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и вовсе заявил, что «лучшим лекарством» от СОVID-19 являются сало, лук и чеснок.