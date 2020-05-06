Рабочим завода в Стерлитамаке выдали для иммунитета чеснок и имбирь

На заводе в Стерлитамаке всем рабочим выдали набор для поддержания иммунитета в период пандемии коронавируса. В паёк вошли имбирь, чеснок, лимон и мёд.
Об этом радиостанции «Говорит Москва»
Как сообщал ранее NEWS.ru, время от времени в мире появляются слухи о тех или иных народных методах лечения коронавируса. Так, это стало причиной резкого подорожания в России лимонов и имбиря. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и вовсе заявил, что «лучшим лекарством» от СОVID-19 являются сало, лук и чеснок.
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