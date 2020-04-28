Общество

Рабочие пропуска 20 тысячам москвичей с ОРВИ и коронавирусом аннулированы

18:00, 28 апреля 2020 282
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы аннулировали 20 тысяч рабочих пропусков гражданам с коронавирусом и симптомами ОРВИ. Для похода в больницу им нужно оформить только разовый цифровой пропуск.

Об этом сообщили в московской мэрии. По её данным, это решение было принято для предотвращения нарушений заболевшими режима самоизоляции.

Жителям столицы, у которых диагностировали коронавирус или обнаружили симптомы ОРВИ, аннулировали 20 тысяч рабочих цифровых пропусков, — говорится в сообщении.

Владельцы аннулированных пропусков получат соответствующее уведомление на электронную почту и по СМС, передаёт «Интерфакс».

Использование пропуска по назначению будет проверяться. Оформлять пропуска для других целей запрещено, — добавили в мэрии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что к выявлению нарушителей режима самоизоляции на общественном транспорте Москвы подключили контролёров. Они будут передавать информацию о таких пассажирах в полицию.  

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