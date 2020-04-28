Рабочие пропуска 20 тысячам москвичей с ОРВИ и коронавирусом аннулированы

https://static.news.ru/photo/b70a48ba-8961-11ea-b10a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы аннулировали 20 тысяч рабочих пропусков гражданам с коронавирусом и симптомами ОРВИ. Для похода в больницу им нужно оформить только разовый цифровой пропуск.

Об этом сообщили в московской мэрии. По её данным, это решение было принято для предотвращения нарушений заболевшими режима самоизоляции.

Жителям столицы, у которых диагностировали коронавирус или обнаружили симптомы ОРВИ, аннулировали 20 тысяч рабочих цифровых пропусков, — говорится в сообщении.

Владельцы аннулированных пропусков получат соответствующее уведомление на электронную почту и по СМС, передаёт «Интерфакс».

Использование пропуска по назначению будет проверяться. Оформлять пропуска для других целей запрещено, — добавили в мэрии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что к выявлению нарушителей режима самоизоляции на общественном транспорте Москвы подключили контролёров. Они будут передавать информацию о таких пассажирах в полицию.