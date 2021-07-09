Страшнее белки зверя нет: с чем сталкивается врач-рабиолог

Среди врачей узкого профиля есть такие, которых можно пересчитать по пальцам. К ним относятся рабиологи. Это специалисты по укусам животных. Отдельных факультетов, где преподаётся эта дисциплина, в России нет. Врачи изучают её, слушая лекции коллег и читая литературу. Данил Граница — главный рабиолог Новосибирской области, врач — травматолог-ортопед. Стаж работы — 13 лет. Специализируется на укусах диких и домашних животных. Принимает пациентов со всей Сибири. В беседе с NEWS.ru он рассказал, какое дикое животное самое «кусачее» и можно ли защитить себя от нападения бродячих собак.

Почему животные кусают людей часто, но рабиологов так мало

Укусы лечат травматологи и хирурги. Этому их обучают в университетах. Они же направляют на вакцинацию от столбняка и бешенства. Эти мероприятия обязательны после укуса любого животного. Носителем заразы может быть как дикая лиса, так и милая домашняя болонка. Врач-рабиолог вступает в игру в сложных случаях. Например, когда большая площадь покусов, слишком глубокие раны. Или у человека есть противопоказания к вакцинации. Укушенные беременные или маленькие дети также отравляются к рабиологу.

Чем опасны укусы животных

Как и любая открытая рана — инфицированием. Это благоприятная среда для размножения бактерий. В первую очередь опасен столбняк. Заболевание поражает нервную систему, без лечения оно заканчивается летально. Любое животное (как дикое, так и домашнее) бывает переносчиком бешенства. Этот вирус может уже находиться в его организме, но никак себя не проявлять. Инкубационный период у животных — до 15 дней. Если из пасти пса не капает слюна, а его глаза не горят дьявольским огнём — это ещё ничего не значит. Сразу после любого укуса проводится курс антирабической вакцинации. Прививка помогает человеку не заболеть или перенести недуг в лёгкой форме. Если её не сделать, человек умрёт. Лекарства от бешенства до сих пор не найдено. В последние годы люди стали более сознательными, отмечает врач. Случаев смерти от болезни зарегистрировано не было. Раньше же многие боялись вакцины или не знали о её необходимости. Конечно, они погибали в страшных мучениях.

Какие животные самые «кусачие»

Белочки и ежи. Если собак многие боятся, то опасность милых зверьков люди недооценивают. Пытаются кормить с руки. Эти животные — хищники. Зубы у них острые, на коже они оставляют глубокие рваные раны. Они же часто переносят бешенство. Данил Граница рассказывает об одном из недавних случаев — беременная в два часа ночи пошла полоть грядки на огороде. Не заметила сидящего в траве ежа. Животное покусало ей руку. Женщину экстренно доставили к нему.

Данил Граница Пресс-служба больницы

Отдельная головная боль рабиолога — хозяева собак так называемых бойцовых пород. Это стаффордширский бультерьер, бульмастиф, бультерьер, питбуль. Семья из Новосибирска с четырьмя детьми держала в однокомнатной квартире огромного и агрессивного стаффа, который постоянно кусал всех домочадцев. Детей привозили к рабиологу с рваными ранами. Это продолжалось несколько лет, пока собаку наконец не отдали.

Дикие животные, живущие в квартире или частном доме, — ещё один источник проблем. Сибиряк завёл в вольере своего коттеджа двух рысей. Вначале они были ласковыми, потом что-то пошло не так. Большие кошки напали на хозяина и горничную. Их доставили в больницу глубокими ранами. По словам врача, любое дикое животное рано или поздно нападёт на человека.

Когда были открыты границы, к Данилу Границе часто попадали туристы из Таиланда или Вьетнама. Их кусали обезьяны, которые многим также кажутся очень милыми. Животные наносят глубокие раны и тоже болеют бешенством. Врач вспоминает случай, когда в тропиках жену укусила обезьяна, а муж пытался «отсосать» возможное бешенство из раны супруги (что бесполезно). В результате паника настигла обоих. Супруги получили дозу вакцины в Таиланде, потом пришли на консультацию к рабиологу в России.

Почему одних кусают бездомные собаки, а других — нет

Десять человек пройдут мимо дворовой собаки, и она их не заметит, а на одиннадцатого — нападёт и искусает. Бродячие животные кусают либо детей, либо выпивших. Они ведут себя шумно, машут руками, прыгают, громко разговаривают. Собакой такое поведение может быть расценено как угроза. По мнению рабиолога, крайне редко бродячие псы нападают на людей, которые спокойно идут мимо и внимания на них не обращают. Спровоцировать агрессию можно даже у самого мирного домашнего питомца, добавляет Данил Граница. Это хорошо удаётся детям. В кабинете у доктора оказываются пациенты с укусами собак таких добрых пород, как ньюфаундленды, хаски, шпицы, мопсы. Иногда неожиданная агрессия у них просыпается даже после десяти лет мирной жизни с хозяином. Чтобы этого избежать, нужно всегда держать почтительную дистанцию с животным. Каким бы милым оно ни было, в первую очередь — это зверь.