Издательство АСТ подвергло цензуре биографию Пьера Паоло Пазолини

Фото: Werner Neumeister/imago stock&people/Global Look Press

Пьер Паоло Пазолини

Издательство АСТ подвергло цензуре сноски и стихи в биографии Пьера Паоло Пазолини, выпущенную за авторством писателя Роберто Карнейро. Зацензурирована примерно пятая часть книги, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Биография рассказывает о жизни и творчестве классического итальянского режиссера и поэта. В аннотации издательства говорится, что книга анализирует «меняющийся творческий дискурс Пазолини и его постоянные темы: молодость, отношения с религией и политикой». Однако биография предстала читателям в отредактированном виде.

По данным канала, многие фрагменты напоминают по оформлению секретные файлы ЦРУ, поскольку были зачеркнуты. Почти полностью из книги пропала информация о личных отношениях Пазолини и его сексуальной ориентации. Цензуре подверглись сноски и стихи.

В книге можно встретить и несколько перечеркнутых подряд страниц. В некоторых местах цензура касается конкретных предложений. На сайте АСТ уточняется, что текст биографии «сокращен» в соответствии с федеральным законом.

На Украине цензуре подверглись 200 каналов на видеоплатформе YouTube. Спецслужбы направили запрос об их блокировке. Инцидент произошел после одобрения закона о цензуре в Сети. Власти уточнили, что инициатива касается не только YouTube, но и Telegram c TikTok.