Пятая часть россиян предпочла бы онлайн-голосование на выборах

Голосовать на следующих выборах через Интернет предпочли бы лишь 23% российских граждан. Об этом говорят результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.
Согласно им, только 2% россиян готовы голосовать по почте. 69% респондентов заявили, что голосование с помощью бумажных бюллетеней — наиболее подходящий для них способ,
Саму идею электронного голосования одобрили 46% участников исследования. 71% респондентов в возрастной группе от 18 до 24 лет поддержали эту идею, среди россиян от 25 до 34 лет она нашла одобрение лишь у 51%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что никаких решений по дате голосования по поправкам к Конституции пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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