Пятая часть россиян предпочла бы онлайн-голосование на выборах

https://static.news.ru/photo/d1b0607e-a17f-11ea-807d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосовать на следующих выборах через Интернет предпочли бы лишь 23% российских граждан. Об этом говорят результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.

Согласно им, только 2% россиян готовы голосовать по почте. 69% респондентов заявили, что голосование с помощью бумажных бюллетеней — наиболее подходящий для них способ, передаёт Znak.

Саму идею электронного голосования одобрили 46% участников исследования. 71% респондентов в возрастной группе от 18 до 24 лет поддержали эту идею, среди россиян от 25 до 34 лет она нашла одобрение лишь у 51%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что никаких решений по дате голосования по поправкам к Конституции пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.