Рослесхоз назвал пять регионов РФ, где бушуют лесные пожары

https://static.news.ru/photo/679c0bbc-ba52-11e9-bde8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко назвал регионы, где сложилась наиболее сложная обстановка с лесными пожарами.

Наиболее сложная обстановка по-прежнему складывается в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и Красноярском крае, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В период с 13 по 19 апреля на территории России было потушено 906 лесных пожаров. Более чем в половине случаев в их возникновении виноват человек. Общая площадь возгораний превысила 163 тыс. га.

В 53% случаев причиной возникновения пожаров становился человеческий фактор. Более чем в 36% огонь попадал в лес с земель других категорий. Почти каждый десятый пожар возникал из-за выжигания сухой растительности.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин проведёт 27 апреля совещание в формате видеоконференции по ситуации с паводками и пожарами.