Пьяный водитель стал виновником массового ДТП в Казани

Массовое дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого водителя произошло в Казани. Один из пострадавших скончался.
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В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet 1982 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, два других пассажира с различными травмами были доставлены в больницу, — сказано в сообщении.
Отмечается, что остальным пострадавшим, в том числе и виновнику происшествия, была оказана медицинская помощь. Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники ГИБДД, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее NEWS.ru сообщал о столкновении двух автомобилей в Челябинской области. Жертвами аварии стали три человека.