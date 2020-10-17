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Пьяный водитель стал виновником массового ДТП в Казани

10:11, 19 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовое дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого водителя произошло в Казани. Один из пострадавших скончался.

Как сообщает МВД по Республике Татарстан, инцидент произошёл накануне, 18 октября. Виновник ДТП, двигавшийся на Chevrolet Cobalt, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с несколькими автомобилями.

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet 1982 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, два других пассажира с различными травмами были доставлены в больницу, — сказано в сообщении.

Отмечается, что остальным пострадавшим, в том числе и виновнику происшествия, была оказана медицинская помощь. Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники ГИБДД, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru сообщал о столкновении двух автомобилей в Челябинской области. Жертвами аварии стали три человека.

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