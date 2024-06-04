Пьяный дебошир задержал рейс из Москвы SHOT: пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса из Москвы и задержал вылет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва — Новосибирск и задержал вылет из Домодедово, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина набросился с кулаками на стюардессу.

Как стало известно каналу, пассажир авиакомпании S7 сначала хотел, чтобы его отвели в туалет, потом начал ругаться и требовать пересадки на другое, более удобное место. После вежливого отказа он набросился на бортпроводницу.

Отмечается, что на борт вызвали правоохранителей, которые скрутили дебошира и вывели его из салона. В ближайшее время борт должен вылететь, но уже без нарушителя порядка.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Сургута в Москву, совершил экстренную посадку в Перми. Поводом стало неадекватное поведение одного из пассажиров, который, предположительно, принял наркотики.

Мужчина на борту самолета принял неизвестное вещество, после чего стал плеваться в других пассажиров. Его удалось усмирить и привязать к сиденью, а в Перми его передали правоохранителям. Полицейские нашли у пассажира пакет с белым порошком.

До этого Boeing 737-800, следовавший рейсом Сочи — Санкт-Петербург, экстренно посадили в Саратове. По данным канала, причиной стал пьяный дебош пассажирки по имени Земфира Глазырина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.