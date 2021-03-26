Путина рассмешила просьба челябинского врача получить в наставники Голикову

https://static.news.ru/photo/b6f04838-8e2f-11eb-bf28-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в работе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Самый молодой главврач Челябинской области Дмитрий Прокопьев обратился к главе государства с просьбой, которая вызвала у Путина улыбку: он попросил себе в наставники вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Я являюсь финалистом трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России», но у меня нет наставника. Мне бы было очень приятно, если бы Татьяна Алексеевна Голикова согласилась и стала моим наставником, а вместе мы бы придумали что-нибудь хорошее для нашей большой страны, — сказал медик.

Путин в ответ назвал молодого специалиста «руководителем новой формации». Президент со смехом заметил, что если наставником Прокопьева станет Голикова, то его карьера сразу пойдёт в гору.

Затем Путин поинтересовался мнением самой Голиковой. Она объяснила, что в тот момент, когда Дмитрий излагал свою просьбу, у неё прервалась связь. И только со слов президента она поняла, что речь идёт о ней.

Конечно, если Дмитрий изъявил такое желание, я с удовольствием... Мы недавно договорились с нашими коллегами повстречаться в ближайшее время с ректорами медицинских вузов. Было бы очень любопытно, чтобы Дмитрий поучаствовал в этой встрече, — ответила вице-премьер.

Она пообещала на этой встрече обменяться с врачом телефонами, чтобы впоследствии можно было привлекать его к работе. Голикова заявила, что непременно выслушает предложения Прокопьева. Путин при этом не упустил возможности пошутить и над ней.

Татьяна Алексеевна — тоже руководитель новой формации. Когда надо — тук — связь выключается, — заметил российский лидер.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что отечественная система здравоохранения «отвечает уровню сегодняшнего дня». Он напомнил, что многие государства, считающие свои системы здравоохранения развитыми, не показали такого результата в борьбе с распространением коронавируса, как Россия.